Российские ресурсы сообщают о появлении в зоне СВО новой версии БМПТ «Терминатор» на базе танка Т-90

В зоне спецоперации появились новые боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" на базе танка Т-90. Как сообщают российские ресурсы, техника доставляется в зону СВО прямо с завода, минуя склады Минобороны. Кадры тренировки экипажа нового БМПТ в одном из тыловых районов СВО появились на российских ТГ-каналах.

В зоне СВО появились новые БМПТ "Терминатор". От старой версии они отличаются базой, вместо шасси Т-72 применяется ходовая от Т-90. Кроме того, улучшена защита экипажа, а также заменены на отечественные все импортные комплектующие, которые оказались не готовы к суровым российским условиям. Особенно это касалось электроники. Пока никаких подробностей о новой машине нет, официальных сообщений о поступлении нового БМПТ на вооружение российских войск в зоне СВО от Минобороны не поступало.

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- пишет военкор Михаил Андроник.

"Старая" или базовая версия БМПТ "Терминатор" выполнена на шасси Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака"). На вооружение российской армии БМПТ официально так и не принята, но это не мешает российским войскам применять "Терминаторы" в спецоперации.

В зоне СВО БМПТ "Терминатор" появилась в конце весны 2022 года, машины были запечатлены на видео. Минобороны по применении данной техники официально сообщило только в конце июля того же года.