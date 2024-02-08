На Всемирной оборонной выставке в Саудовской Аравии представлен перехватчик БПЛА

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То, что беспилотники различного класса стали одним из самых эффективных вооружений в современных конфликтах, уже является неоспоримым фактом. Теперь перед армиями разных стран встала задача, научиться обороняться против данного типа высокотехнологичного оружия.

Одно из возможных средств противодействия дронам предложила международная компания MARSS на Всемирной оборонной выставке (WDS) 2024 в Саудовской Аравии. Производитель представил беспилотный перехватчик MR. Аппарат, оснащенный искусственным интеллектом, способен обнаруживать и уничтожать БПЛА противника на расстояниях, превышающих 5 километров.

Согласно информации от разработчика, MR использует ряд датчиков для точного обнаружения, проверки и реагирования на воздушные угрозы. При этом перехватчик оснащен системой NiDAR Core Intelligence (система наблюдения за воздушным пространством, предлагающая новейшие возможности противодействия беспилотным системам), что позволяет эффективно поражать быстрые и высокоманевренные цели.

Аппарат размещается в вертикальной интеллектуальной пусковой установке, подключенной к сенсорной инфраструктуре NiDAR. Как только обнаружена угроза, оператор запускает перехватчик со своего пульта управления, после чего MR обнаруживает цель с помощью бортового искусственного интеллекта и поражает ее.

Новинка имеет гибридную аэродинамическую конструкцию обеспечивающую скорость и дальность полета самолета с неподвижным крылом при сохранении гибкости и маневренности квадрокоптера. Оснащенный электрической силовой установкой перехватчик дронов способен поражать цели на расстоянии свыше 5 км, высоте около 2 км, при этом развивая скорость, как утверждается, более 80 м/с.