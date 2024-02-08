Носитель "Цирконов" АПЛ "Иркутск" спустили на воду

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, ее модернизация продолжается

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота (ТОФ), проходящая ремонт и модернизацию на заводе "Звезда" в Приморье, спущена на воду, ее модернизация продолжается. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Носитель гиперзвуковых "Цирконов" АПЛ "Иркутск" была спущена на воду в 2023 году. Сейчас работы по ее модернизации продолжаются у причальной стенки", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По имеющимся данным, модернизированная АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ ТОФ будет нести более 30 гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". В качестве оружия самообороны она получит более 30 торпед "Физик-2".

Ранее планировалось, что "Иркутск" вернется в боевой состав Подводных сил ТОФ сначала в 2017 году, затем - в 2019 году, затем - в 2022 году. Субмарина в 2001 году прибыла для ремонта на дальневосточный завод "Звезда". Реально ремонт и модернизация начались в 2019 году.

АПЛ "Иркутск" - изначально К-132 - была заложена на "Севмаше" (ныне входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться как "Иркутск". С 1997 года находилась в резерве.