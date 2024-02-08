Войти
ТАСС

Носитель "Цирконов" АПЛ "Иркутск" спустили на воду

654
0
+1
АПЛ проекта 949А
АПЛ проекта 949А.
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, ее модернизация продолжается

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Иркутск" проекта 949АМ Тихоокеанского флота (ТОФ), проходящая ремонт и модернизацию на заводе "Звезда" в Приморье, спущена на воду, ее модернизация продолжается. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Носитель гиперзвуковых "Цирконов" АПЛ "Иркутск" была спущена на воду в 2023 году. Сейчас работы по ее модернизации продолжаются у причальной стенки", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По имеющимся данным, модернизированная АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ ТОФ будет нести более 30 гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон". В качестве оружия самообороны она получит более 30 торпед "Физик-2".

Ранее планировалось, что "Иркутск" вернется в боевой состав Подводных сил ТОФ сначала в 2017 году, затем - в 2019 году, затем - в 2022 году. Субмарина в 2001 году прибыла для ремонта на дальневосточный завод "Звезда". Реально ремонт и модернизация начались в 2019 году.

АПЛ "Иркутск" - изначально К-132 - была заложена на "Севмаше" (ныне входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 году стала именоваться как "Иркутск". С 1997 года находилась в резерве.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-132 Иркутск
Физик УГСТ
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
ГЗЛА
ТОФ
Похожие новости
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
28.09.2020
Источник: АПЛ "Иркутск" может вернуться в боевой состав ТОФ в 2023 году
27.04.2020
ВМФ в 2020 году получит новые корабли и подлодки
20.03.2018
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
25.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 18:18
  • 59091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 17:33
  • 6
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 12:54
  • 4
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 21:48
  • 1
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ