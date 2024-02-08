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ТАСС

В ЕС сообщили о получении Украиной дистанционной системы разминирования

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Опытный образец безэкипажной многоцелевой бронированной гусеничной машины (робототехнического комплекса) Komodo хорватской компании DOK-ING. Загреб, 29.06.2021
Опытный образец безэкипажной многоцелевой бронированной гусеничной машины (робототехнического комплекса) Komodo хорватской компании DOK-ING. Загреб, 29.06.2021.
Источник изображения: DOK-ING

Речь идет о DOK-ING MV-10

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Евросоюз передал Киеву безэкипажную машину разминирования DOK-ING MV-10 в рамках специальной программы помощи. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства ЕС.

По ее данным, Государственная специальная служба транспорта Украины получила оборудование в ходе визита главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля 6-7 февраля. "Для нас большая честь сделать работу украинских саперов более безопасной и эффективной с помощью этого европейского оборудования", - сказал он в ходе передачи машины украинским властям.

В феврале минувшего года на саммите ЕС - Украина в Киеве Брюссель выделил €25 млн на программу по разминированию территории Украины. Помимо поставок специального оборудования, она предполагает обучение украинских специалистов. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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