В ЕС сообщили о получении Украиной дистанционной системы разминирования

Речь идет о DOK-ING MV-10

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Евросоюз передал Киеву безэкипажную машину разминирования DOK-ING MV-10 в рамках специальной программы помощи. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства ЕС.

По ее данным, Государственная специальная служба транспорта Украины получила оборудование в ходе визита главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля 6-7 февраля. "Для нас большая честь сделать работу украинских саперов более безопасной и эффективной с помощью этого европейского оборудования", - сказал он в ходе передачи машины украинским властям.

В феврале минувшего года на саммите ЕС - Украина в Киеве Брюссель выделил €25 млн на программу по разминированию территории Украины. Помимо поставок специального оборудования, она предполагает обучение украинских специалистов.