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ТАСС

СФ призвал Запад немедленно прекратить поставки оружия Киеву

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Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сенаторы выражают решительный протест против поставок на Украину оружия, с помощью которого "совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании заявление о прямой ответственности стран Запада, поставляющих на Украину оружие, за гибель мирных граждан РФ. Сенаторы призвали США, Германию, Францию и другие страны незамедлительно прекратить поставки оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму.

"Совет Федерации <...> призывает парламенты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Чешской Республики и других государств - членов Организации Североатлантического договора, Европейского союза осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры РФ и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму", - говорится в заявлении.

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, заявление будет отправлено напрямую во все парламенты указанных стран и в те объединения, где эти парламенты представлены.

Сенаторы выражают решительный протест против поставок на Украину оружия, с помощью которого "совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ", и заявляют, что продолжение поставок "превращает государства коллективного Запада в прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубые нарушения международного права".

Парламентарии отмечают в документе, что особым цинизмом и жестокостью отличаются удары, нанесенные 30 декабря 2023 года по Белгороду и 21 января 2024 года по Донецку, когда украинские вооруженные формирования с помощью реактивных систем залпового огня обстреляли места массового скопления мирных жителей. Это привело к гибели более 50 и ранению более 130 человек. Кроме того, 3 февраля ВСУ нанесли удар по жилым районам и объектам гражданской инфраструктуры Лисичанска, в результате которого погибли 28 горожан, включая ребенка.

В заявлении говорится, что для совершения кровавых злодеяний украинские вооруженные формирования используют американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные для гражданского населения мины германского (AT2) и французского (HPD F2) производства, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и другие многочисленные образцы военной техники западного производства. 

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