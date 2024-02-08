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ЦАМТО

Турецкая компания Baykar рассчитывает за год достроить завод на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 7 февраля. Турецкая компания Baykar планирует за год завершить возведение завода по производству БЛА под Киевом. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора компании Халука Байрактара.

Ранее он обещал вложить в предприятие примерно 100 млн. долл.

"Наш завод строится <...> нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", – сказал Х.Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

Глава компании уточнил, что на предприятии будут работать примерно полтысячи сотрудников. Как ожидается, на нем будут выпускать около 120 БЛА ежегодно.

При этом Х.Байрактар заявил, что вопросы безопасности, связанные с российской спецоперацией на Украине, не должны повлиять на планы строительства.

Ранее Х.Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство ударных БЛА Bayraktar TB2 и Akinci на Украине в 2025 году, напоминает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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