Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов

ЦАМТО, 7 февраля. Российская система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов, интерес к системе на международном рынке вооружений, в том числе в странах Ближнего Востока, растет.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил в рамках выставки World Defense Show 2024 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Эта уникальная система обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По основным характеристикам С-400 превосходит аналоги в два-три раза. <…> В связи с тем, что С-400 "Триумф" является стратегической системой, с нашей стороны некорректно озвучивать страны, желающие получить ее. Отмечу, что интерес, в том числе на Ближнем Востоке, есть, и он растет", – сказал он.

А.Михеев назвал С-400 "лучшей на сегодняшний день зенитной ракетной системой в мире", которая имеет "большой и положительный" опыт боевого применения: "Она полностью доказала заявленные производителем характеристики и показала способность работать в самых сложных условиях".

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.