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ЦАМТО

Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов

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Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на вооружении соединений ПВО. Архивное фото
Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на вооружении соединений ПВО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

ЦАМТО, 7 февраля. Российская система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов, интерес к системе на международном рынке вооружений, в том числе в странах Ближнего Востока, растет.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил в рамках выставки World Defense Show 2024 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Эта уникальная система обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами. По основным характеристикам С-400 превосходит аналоги в два-три раза. <…> В связи с тем, что С-400 "Триумф" является стратегической системой, с нашей стороны некорректно озвучивать страны, желающие получить ее. Отмечу, что интерес, в том числе на Ближнем Востоке, есть, и он растет", – сказал он.

А.Михеев назвал С-400 "лучшей на сегодняшний день зенитной ракетной системой в мире", которая имеет "большой и положительный" опыт боевого применения: "Она полностью доказала заявленные производителем характеристики и показала способность работать в самых сложных условиях".

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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