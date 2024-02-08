МНО Саудовской Аравии подписало контракт на закупку ЗРК Cheongung II

ЦАМТО, 7 февраля. Компания LIG Nex1 заключила с Минобороны Саудовской Аравии контракт стоимостью 3,2 млрд. долл. на поставку ЗРК средней дальности M-SAM (medium-range surface-to-air missile) Cheongung II.

Об этом 6 февраля сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Как заявило МНО РК, компания LIG Nex1 подписала контракт на поставку Cheongung II в ноябре 2023 года. Решение раскрыть данные о подписании контракта, было принято после того, как 4 февраля министры обороны двух стран провели переговоры по вопросу активизации связей в сфере поставок вооружений в кулуарах Всемирной оборонной выставки World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

Это вторая продажа компанией LIG Nex1 ЗРК Cheongung-II на экспорт после контракта на его поставку ВС ОАЭ, заключенного в январе 2022 года.

ЗРК Cheongung II (также носит обозначения M-SAM) был разработан Агентством оборонных разработок (ADD) и компанией LIG Nex1. Усовершенствованный вариант предназначен для поражения не только атакующих самолетов противника на дальностях до 40 км, но и баллистических ракет. Предполагается, что ракета-перехватчик способна развивать скорость до 5М и уничтожать баллистические ракеты противника методом прямого удара на высотах до 20 км.

На полях выставки World Defense Show 2024 Агентство программ оборонных закупок Республики Корея (DAPA) и Министерство обороны Саудовской Аравии также подписали меморандум о взаимопонимании, открывающий путь к расширению сотрудничества в сфере оборонной промышленности и совместной разработки вооружений.

В рамках меморандума стороны создадут двусторонний комитет для совместного проведения НИОКР в целях разработки ВиВТ, а также развития сотрудничества в оборонной промышленности.

Примечательно, что министр национальной обороны Республики Корея Шин Вон Сик в первую неделю февраля совершил поездку по трем странам Ближнего Востока, в ходе которой он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.