Сверхточные винтовки МЦ-572 начнут поставлять в зону СВО в ближайшее время

«Ростех»: в зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

Винтовки МЦ-572, прозванные антиматериальными, в скором времени будут введены в использование российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», который занимается разработкой этого новейшего вооружения и входит в корпорацию «Ростех». Слова представителей компании цитирует «РИА Новости» в среду, 7 февраля.

«В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — заявили в холдинге.

Новая винтовка обладает уникальными показателями в точности выстрела. Столь точное оружие на Западе называется антиматериальным. Это означает, что оно за счет своих качеств может с легкостью устранять материальные цели противника.

«В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики», — проинформировали в компании-разработчике.

Ранее, 18 августа, разработчик холдинга «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2023» рассказал о превосходстве винтовки МЦ-572 «Астарта» над американской Barrett, которая на сравнительных испытаниях превзошла последнюю по точности в четыре раза. Там отметили, что винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка. Кроме того, по тактико-техническим характеристикам «Астарта» превосходит снайперскую винтовку ОСВ-96 калибра 12,7 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.