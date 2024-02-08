В Эр-Рияде показали модель российского комплекса с "Орланами" для противодействия БПЛА

"Орлан-10" и "Орлан-30" участвуют в ходе выявления наземной станции управления противника и ее радиоэлектронного подавления, сообщила компания-разработчик "Специальный технологический центр"

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Компания-разработчик "Специальный технологический центр" (СТЦ) показала модель комплекса РБ-504А-Э для противодействия малым и средним беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в состав которого включены беспилотники "Орлан-10" и "Орлан-30", на World Defence Show 2024, передает корреспондент ТАСС.

Комплекс применяется в спецоперации на Украине, ранее он использовался в ходе сирийской кампании. "В основу концепции изделия легла та максима, что при использовании только средств наземного базирования по противодействию беспилотникам наша эффективность на определенном этапе будет ограничена. Поскольку современные беспилотники тоже не стоят на месте, развиваются и для эффективного противодействия нужен гибкий подход. Изделие РБ-504А-Э - пример такого подхода. СТЦ, как компания-изготовитель знаменитых "Орланов", решила совместить все самое лучшее в одном изделии и включила в состав средства противодействия беспилотникам наши БПЛА", - заявил ТАСС представитель организации.

По его словам, аппараты "Орлан-10" и "Орлан-30" задействованы в ходе выявления наземной станции управления противника и ее радиоэлектронного подавления. "Беспилотники "Орлан-10" предназначены для обнаружения и определения местоположения наземной станции управления беспилотниками неприятеля. Они обнаруживают, определяют местоположение наземной станции управления. Позже беспилотник "Орлан-30" с полезной нагрузкой противодействия осуществляет радиоэлектронное противодействие напрямую на станцию управления беспилотником неприятеля", - уточнили в СТЦ.

Выставка World Defence Show проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.