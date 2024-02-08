Войти
ТАСС

В Эр-Рияде показали модель российского комплекса с "Орланами" для противодействия БПЛА

539
0
0
Операторы готовят беспилотник "Орлан-10" к вылету
Операторы готовят беспилотник "Орлан-10" к вылету.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Орлан-10" и "Орлан-30" участвуют в ходе выявления наземной станции управления противника и ее радиоэлектронного подавления, сообщила компания-разработчик "Специальный технологический центр"

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Компания-разработчик "Специальный технологический центр" (СТЦ) показала модель комплекса РБ-504А-Э для противодействия малым и средним беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), в состав которого включены беспилотники "Орлан-10" и "Орлан-30", на World Defence Show 2024, передает корреспондент ТАСС.

Комплекс применяется в спецоперации на Украине, ранее он использовался в ходе сирийской кампании. "В основу концепции изделия легла та максима, что при использовании только средств наземного базирования по противодействию беспилотникам наша эффективность на определенном этапе будет ограничена. Поскольку современные беспилотники тоже не стоят на месте, развиваются и для эффективного противодействия нужен гибкий подход. Изделие РБ-504А-Э - пример такого подхода. СТЦ, как компания-изготовитель знаменитых "Орланов", решила совместить все самое лучшее в одном изделии и включила в состав средства противодействия беспилотникам наши БПЛА", - заявил ТАСС представитель организации.

По его словам, аппараты "Орлан-10" и "Орлан-30" задействованы в ходе выявления наземной станции управления противника и ее радиоэлектронного подавления. "Беспилотники "Орлан-10" предназначены для обнаружения и определения местоположения наземной станции управления беспилотниками неприятеля. Они обнаруживают, определяют местоположение наземной станции управления. Позже беспилотник "Орлан-30" с полезной нагрузкой противодействия осуществляет радиоэлектронное противодействие напрямую на станцию управления беспилотником неприятеля", - уточнили в СТЦ.

Выставка World Defence Show проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.11.2023
"Наконец-то Запад признал правду". Последний шанс контрнаступления ВСУ
23.12.2022
США передают Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд с системой Patriot
07.09.2022
МНО Румынии намерено приобрести БЛА "Байрактар TB2"
20.04.2022
1260 объектов ВСУ уничтожили за несколько часов
17.09.2021
В России заявили о поиске Украиной «Вундерваффе»
16.04.2020
Украина запустила «Гром»
22.04.2008
Спасительный контракт. О том, как Иран наш авиапром работой завалил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 18:18
  • 59091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 17:33
  • 6
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 12:54
  • 4
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 21:48
  • 1
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ