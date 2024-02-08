В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett

"Ростех": в зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, "убийцу" американской Barrett

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили журналистам в компании-разработчике – холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

В августе прошлого года в холдинге рассказали, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг 6 сантиметров, из МЦ-572 - 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.

"В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", - сказали в холдинге.

Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

Винтовка была впервые представлена на выставке "Армия-2023".