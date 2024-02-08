Войти
РИА Новости

В зоне СВО опробуют "убийцу" американской винтовки Barrett

514
0
0
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

"Ростех": в зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, "убийцу" американской Barrett

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили журналистам в компании-разработчике – холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

В августе прошлого года в холдинге рассказали, что МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг 6 сантиметров, из МЦ-572 - 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.

"В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", - сказали в холдинге.

Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

Винтовка была впервые представлена на выставке "Армия-2023".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Barrett
Похожие новости
15.07.2022
Какие страны коллективного Запада вооружали Украину
15.12.2021
Зеленский возмутился отказом Германии продавать оружие Украине
24.10.2019
На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10
23.04.2019
Автоматы для Украины: в ЛНР сообщили о грузе оружия из Польши
29.05.2018
Третий не лишний. Как США планируют увеличить поток оружия на Украину
01.10.2015
Нацгвардия Украины получила снайперские винтовки Barret
22.12.2014
Военный секонд-хенд для армии Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 18:18
  • 59091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 17:33
  • 6
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 12:54
  • 4
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 21:48
  • 1
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ