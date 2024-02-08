Расчеты "Бастионов" ТОФ провели учения по обороне морских рубежей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота в Приморье провели учения, в рамках которых отработали оборону морских рубежей региона от кораблей "противника", сообщает ТОФ.

"В Приморском крае с расчётами береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота проведено учение по отражению попытки нападения с моря надводных кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

По легенде учений, десантные корабли противника шли к побережью Приморья для высадки сил и захвата плацдарма. Расчёты ракетного соединения ТОФ заблаговременно прибыли в позиционные районы, где развернули пусковые установки БРК "Бастион".

Военнослужащие отработали подготовку комплексов к боевому применению и условно, без фактического применения ракет, нанесли удар по надводным целям на удалении около 150 километров.

После электронных пусков ракетчики сменили позиции и скрытно ушли от ответного удара.

Роль кораблей "противника" играли вспомогательные суда флота, выполняющие задачи в акватории Японского моря.