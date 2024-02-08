Глава "Рособоронэкпорта" рассказал об объемах портфеля заказов

Глава РОЭ Михеев: Ближний Восток и Северная Африка занимают 50% портфеля заказов

ЭР-РИЯД, 7 фев - РИА Новости. Страны Ближнего Востока и Северной Африки занимают сегодня около 50% портфеля заказов "Рособороэкспорта" (РОЭ) и ожидается рост, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев.

Он принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Михеев отметил, что сам портфель заказов "Рособоронэкпорта" сегодня составляет рекордную за последние 23 года сумму более 55 миллиардов долларов.

"Ближний Восток и Северная Африка традиционно занимают около 50% от общего объема портфеля заказов "Рособоронэкспорта", из которых значительная доля приходится на страны Залива. Естественно, мы ожидаем роста объемов сотрудничества", - сказал Михеев.

По его словам, государства региона проявляют высокий интерес к вооружению и военной технике, которая доказала свои характеристики в реальных боевых действиях и показала превосходство над продукцией наших конкурентов - этим параметрам сегодня соответствуют практически вся продвигаемые нами образцы для ВВС, сухопутных войск, военно-морского флота и специальных подразделений.

При этом на Ближнем Востоке сегодня идет смещение приоритетов по форматам военно-технического сотрудничества. Страны региона отходят от поставок финальных изделий и предпочитают организацию производства на своей территории. "Рособоронэкспорт" уже реализует подобные проекты, и мы также обсуждаем с партнерами ряд новых", - сказал глава "Рособоронэкспорта".