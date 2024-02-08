"Обуховский завод" начал производство комплектов для самостоятельной сборки квадрокоптеров

Собранные из этих комплектов дроны можно будет использовать для направленной транспортировки грузов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Обуховский завод" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") начал производство комплектующих для самостоятельной сборки коптеров в любых условиях. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор по разработкам гражданского назначения предприятия Егор Щербаков на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации.

"Сейчас начинаем производить полетные контроллеры, полетные двигатели, модемы, устройства сопряжения с пультами, ретрансляторы, антенны, комплекты рам для производства девятидюймовых коптеров. Все необходимое, для того чтобы собрать коптер самому в любых условиях", - рассказал он.

Он уточнил, что стоимость комплектов в сравнении с китайскими аналогами будет "конкурентной", а собранные из них дроны можно будет использовать для направленной транспортировки грузов. Комплекты можно будет заказать на сайте предприятия.