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ТАСС

Собственный сегмент АИС обеспечит технологический суверенитет судоходства РФ

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Павел Черенков
Павел Черенков.
Источник изображения: Пресс-служба АО "Спутниковая система "Гонец"

Гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков отметил, что "Гонец 2.0" дополнительно обеспечит на территории страны и прилегающих водных акваториях спутниковую связь в онлайн-режиме

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Развитие российского сегмента автоматизированной идентификационной системы (АИС) поможет обеспечить технологическую независимость отечественного судоходства с точки зрения трекинга и безопасности движения судов. Об этом ТАСС сообщил гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) Павел Черенков.

"Создание российского сегмента спутникового АИС обеспечит полную независимость нашего судоходства от зарубежных спутниковых операторов АИС. Система "Гонец" уже сейчас обеспечивает глобальное покрытие, а "Гонец 2.0" дополнительно обеспечит на территории России и прилегающих водных акваториях спутниковую связь в онлайн-режиме", - сказал Черенков.

В компании отметили, что обновленная группировка "Гонец" получит дополнительный функционал по передаче данных АИС - в этих целях спутники "Гонец-М1" будут оборудованы специальными приемо-передающими модулями.

Развитием спутниковой АИС также занимается российская компания Sitronics - она развернула несколько экспериментальных наноспутников CubeSat 3U и сейчас проводит их тестирование.

Система "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, на всей территории России, включая труднодоступные места и Арктику, позволит следить за состоянием критически важных объектов, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей.

Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов "Гонец-М1" на низкой околоземной орбите высотой 1,5 тыс. км. В декабре Черенков сообщил ТАСС, что развертывание группировки планируется завершить в 2029 году.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Проекты
Арктика
Наноиндустрия
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