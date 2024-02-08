США продолжают выполнять обязанности по долгосрочным контрактам на поставку оружия Киеву

Некоторые соглашения рассчитаны на годы вперед, отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают поставки Украине вооружений в соответствии с заключенными ранее долгосрочными контрактами в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"В рамках USAI есть некоторые долгосрочные контракты. У меня нет перед глазами полного списка, но некоторые контракты рассчитаны на годы вперед. Так что да, некоторые средства все еще будут поступать в Украину до завершения действия этих контрактов", - отметила она. Сингх пообещала предоставить информацию по действующим контрактам. При этом она в очередной раз призвала Конгресс одобрить дополнительные ассигнования на оказание помощи Украине.

Отвечая на вопрос, есть ли у Пентагона какие-либо планы на случай, если он больше никогда не получит средств на оказание помощи Киеву, Сингх подчеркнула: "Я не думаю, что мы строим планы на тот случай, если США никогда не смогут предоставить или получить деньги от Конгресса [для Украины]". По ее словам, среди законодателей много сторонников оказания помощи Украине. "Мы знаем, что в Конгрессе есть много людей, которые поддерживают и понимают острую необходимость предоставить Украине то, что ей нужно для самообороны. Так что у нас есть поддержка. Я знаю, что Конгресс будет работать над этим и искать способ не только принять бюджет, но и найти способ принять дополнительные ассигнования, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину", - заключила представитель Минобороны.

Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не сможет оказывать Украине дальнейшую военную помощь, если Конгресс США не примет законопроект о дополнительных ассигнованиях на эти цели в 2024 финансовом году.

Американское правительство почти четыре месяца назад направило на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.