Приплыли без шума: Камчатку защитят подводные «черные дыры»

Субмарины проекта 636.3 будут прикрывать развертывание атомных стратегических ракетоносцев «Борей»

На Камчатку прибыла первая подводная лодка проекта 636.3, сообщили «Известиям» источники в Минобороны России. Сейчас она проводит учения, осваивая этот морской театр, а со временем подобные субмарины будут нести службу у берегов полуострова на постоянной основе. Подлодки этого проекта считаются одними из самых бесшумных, за что получили прозвище «черные дыры» — они практически незаметны для надводных и подводных сил противника. По словам экспертов, они смогут эффективно защищать подводные стратегические ракетоносцы «Борей», которые базируются на полуострове.

В интересах стратегических ракетоносцев

Оборону Камчатки усилят самыми бесшумными подводными лодками — дизельными субмаринами проекта 636.3, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Первый такой корабль уже прибыл в Вилючинск и проводит учения. В дальнейшем подлодки этого типа будут базироваться на полуострове на постоянной основе, рассказали собеседники издания.

— Сейчас они изучают акваторию, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Раньше на Камчатке базировалась бригада подводных лодок, но в начале прошлого десятилетия ее расформировали, а корабли передали в Приморье. Видимо, сейчас хотят снова к этому вернуться, чтобы моряки могли освоить новый для них театр военных действий. В перспективе, возможно, они будут там базироваться на постоянной основе.

Подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» на генеральной репетиции морского парада ко Дню ВМФ в Кронштадте, 2022 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

По словам эксперта, основной задачей многоцелевых лодок станет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море.

— Это их основная задача — чтобы американцы не могли перехватить наши стратегические крейсеры, — рассказал Дмитрий Болтенков. — И лодки проекта 636.3 вполне подходят для этого по своим характеристикам. У них хорошие ходовые качества, комплекс вооружения. Вопрос, как они себя покажут в сложных гидрометеорологических условиях в этом регионе.

Помимо сопровождения ракетных подводных крейсеров, у лодок проекта 636.3 будет задача по охране и обороне побережья, рассказал «Известиям» председатель клуба моряков-подводников, капитан I ранга Игорь Курдин. В случае военного конфликта они должны прерывать сообщение в том числе грузовых судов, а также предотвращать высадку десанта.

Атомный подводный крейсер проекта 955 «Борей» «Император Александр III» во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске, 2023 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Сегодня на Камчатке базируется одно из двух в стране соединений атомных стратегических ракетоносцев — 25-я дивизия подводных лодок. В нее сведены субмарины проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Всего там несет службу пять подводных крейсеров: «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».

Эти корабли — основа ядерного щита России. Они скрытно патрулируют в океане, всегда в готовности нанести удар по агрессору. Однако для выхода из места базирования на маршруты боевого патрулирования им нужна охрана. Ее обеспечивают в том числе многоцелевые подводные лодки.

В 2021 году командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас рассказывал в интервью «Известиям», что главная задача подводных ракетоносцев в походе — не допустить потери скрытности. Если же возникает контакт с подлодкой противника, экипаж должен любыми путями уйти от слежения. А охотой за вражеской субмариной должны заниматься как раз многоцелевые корабли.

Не только на экспорт

Дизель-электрические подводные лодки серии 636.3 предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями, защиты военно-морских баз, морского побережья и коммуникаций, разведки и других задач. Они считаются одними из самых бесшумных, за что получили на флоте прозвище «черные дыры». Корабли имеют водоизмещение свыше 3,9 тыс. т, длину 74 м, ширину 9,9 м, могут развивать скорость до 20 узлов и непрерывно находиться в море до 45 суток. Рабочая глубина погружения — 240 м. Каждый несет на борту шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», прибывшие в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота на главную базу ТОФ во Владивостоке, 2021 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Мы давно и успешно строим лодки этого проекта, — рассказал Игорь Курдин. — И не только для себя. Много их было закуплено иностранными флотами, и это подтверждает, что лодка надежная. Цифра 3 после точки в номере проекта означает, что он трижды проходил глубокую модернизацию. Сама по себе лодка хорошая, очень тихая — не зря ее прозвали черной дырой. А при каждой модернизации она получает новое вооружение — сейчас у всех на слуху ракеты «Калибр» — торпедное вооружение и новую радиоэлектронику, что значительно повышает ее боевые возможности.

Первоначально проект 636 создавался как экспортный. Построенные по нему лодки поставлялись в 1980-е годы в страны Организации Варшавского договора. В 1990-е такие корабли строились для КНР, Алжира и Вьетнама. Затем их решили закупить и для российского флота. В ВМФ они поставляются по модернизированному проекту 636.3 и имеют улучшенные ходовые характеристики, пониженный уровень шумности, современные автоматизированную систему управления и навигационный комплекс.

Военнослужащий перед началом церемонии поднятия военно-морского флага РФ на подводной лодке проекта 636.3 «Можайск», 2023 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Первая серия из шести кораблей проекта 636.3 строилась с 2014 по 2016 год, все они несут службу на Черном море. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть субмарин для Тихоокеанского флота. «Петропавловск-Камчатский» передали флоту в 2019 году, «Волхов» — в 2020-м, «Магадан» — в 2021-м, «Уфу» — в 2022-м. В ноябре прошлого года ряды ВМФ пополнила лодка «Можайск». В перспективе такие корабли также построят для Балтийского и Северного флотов.

Субмарины, построенные для Тихого океана, несут службу в 19-й бригаде подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Корабли этого соединения обеспечивают военно-морское присутствие России в важных районах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Роман Крецул

Алексей Михайлов

Андрей Федоров