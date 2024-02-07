Войти
Ростех

Предприятие Ростеха разработало отечественные электродвигатели для беспилотников

449
0
+1
Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение
Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.
Источник изображения: Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех разработал и осваивает производство современных электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов. Первая опытная партия уже проходит заводские испытания. Изделия производятся полностью из отечественных комплектующих.

Электродвигатели для беспилотников созданы специалистами Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения. Выпуск бесколлекторных, синхронных и шаговых электродвигателей, а также генераторов станет новым направлением производства на основе мощностей и специфических компетенций завода.

С производственными возможностями предприятия по выпуску двигателей, стартеров и генераторов для беспилотников ознакомился в ходе официального визита специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Электродвигатели КРЭТ в отличие от иностранных аналогов имеют меньший вес при более высоком КПД, что позволяет устанавливать на беспилотник больше дополнительного навесного оборудования. Конструктивные особенности также способствуют долговечности двигателей.

«На данный момент разработано и осваивается производство четырех видов электродвигателей, которые получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Хиус», «Баргузин», «Култук». Каждый отличается по ряду параметров, в том числе – по мощности. Так, например, электродвигатель «Сарма» способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 килограммов. Компетенции предприятия позволяют создавать электродвигатели не только для беспилотных летательных аппаратов, но и для сервоприводов. Производство новых изделий будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и импортонезависимости страны», – сказал генеральный директор У-УППО Владимир Лучников.

Сегодня Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение является единственным предприятием на территории Сибири и Дальнего Востока, разрабатывающим современную линейку бесколлекторных, шаговых электродвигателей и генераторов. Подобные типы двигателей используются в производстве авиационных беспилотников, в промышленности и машиностроении.

Специалисты У-УППО работают в кооперации с Новосибирским государственным техническим университетом. Благодаря такому сотрудничеству на базе объединения было открыто конструкторское бюро по электродвигателям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
УППО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.08.2021
Бекхан Оздоев: "Панцирь-СМ" защитит от дронов и ракет на десятилетия
31.05.2021
Российские беспилотники оснастят сверхточной автономной навигацией
15.03.2017
Чемезов: РФ уже может использовать оружие против стаи ударных дронов
02.09.2015
КРЭТ принял участие в «МАКС-2015»
12.12.2013
КРЭТ в полном объеме выполнил ГОЗ за 2013 год
26.08.2013
КРЭТ представит на МАКС-2013 новейшие разработки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.02 11:06
  • 59061
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 11:06
  • 1
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 05:38
  • 2
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ
  • 06.02 17:16
  • 1
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 15:28
  • 6
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 06.02 11:03
  • 4
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 06.02 04:34
  • 1
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)