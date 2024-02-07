Предприятие Ростеха разработало отечественные электродвигатели для беспилотников

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех разработал и осваивает производство современных электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов. Первая опытная партия уже проходит заводские испытания. Изделия производятся полностью из отечественных комплектующих.

Электродвигатели для беспилотников созданы специалистами Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения. Выпуск бесколлекторных, синхронных и шаговых электродвигателей, а также генераторов станет новым направлением производства на основе мощностей и специфических компетенций завода.

С производственными возможностями предприятия по выпуску двигателей, стартеров и генераторов для беспилотников ознакомился в ходе официального визита специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Электродвигатели КРЭТ в отличие от иностранных аналогов имеют меньший вес при более высоком КПД, что позволяет устанавливать на беспилотник больше дополнительного навесного оборудования. Конструктивные особенности также способствуют долговечности двигателей.

«На данный момент разработано и осваивается производство четырех видов электродвигателей, которые получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Хиус», «Баргузин», «Култук». Каждый отличается по ряду параметров, в том числе – по мощности. Так, например, электродвигатель «Сарма» способен поднять в воздух беспилотник весом до 11 килограммов. Компетенции предприятия позволяют создавать электродвигатели не только для беспилотных летательных аппаратов, но и для сервоприводов. Производство новых изделий будет способствовать обеспечению технологического суверенитета и импортонезависимости страны», – сказал генеральный директор У-УППО Владимир Лучников.

Сегодня Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение является единственным предприятием на территории Сибири и Дальнего Востока, разрабатывающим современную линейку бесколлекторных, шаговых электродвигателей и генераторов. Подобные типы двигателей используются в производстве авиационных беспилотников, в промышленности и машиностроении.

Специалисты У-УППО работают в кооперации с Новосибирским государственным техническим университетом. Благодаря такому сотрудничеству на базе объединения было открыто конструкторское бюро по электродвигателям.