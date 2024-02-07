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Военное обозрение

В британской прессе разработали сценарий потенциального военного конфликта между Россией и НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Западные журналисты нередко прогнозируют самые разнообразные версии кризисов регионального и глобального масштаба. Так, недавно в британской прессе разработали сценарий потенциального военного конфликта между Россией и НАТО.

Его опубликовали в газете The Telegraph (Великобритания).

Согласно данному сценарию, в зоне проведения спецоперации российские военные этой весной разворачивают масштабное наступление, параллельно мобилизуя двести тысяч новобранцев. В итоге, говорится в статье, оно уже к лету заканчивается полным разгромом ВСУ и победой над киевским режимом.

К этому времени в странах Прибалтики разгораются протесты русскоязычного населения против произвола местных властей, поощряемые и поддерживаемые Москвой. На фоне прибалтийских протестов россияне проводят военные учения в Белоруссии, значительно усилив свой контингент там и в Калининградской области.

Ситуация, пишут британцы, продолжает обостряться, и уже осенью начинаются приграничные столкновения в районе Сувалкского коридора – короткого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией. Такое развитие событий ставит Россию и страны Североатлантического альянса перед выбором. Им придется или начинать войну друг с другом, или вступать в переговоры.

Ранее президент РФ Владимир Путин многократно говорил, что наша страна не строит планы воевать с государствами НАТО. У нее нет для этого никаких политических, экономических или военных причин.

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
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