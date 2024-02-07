«Учитывая уроки украинского конфликта»: индийская армия закупает сотни гаубиц с собственным приводом

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Индийская организация оборонных разработок и исследований (DRDO, примерный аналог «Ростеха») сообщила, что заказ на 307 буксируемых гаубиц Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) кал. 155 мм для сухопутных войск страны будет размещен до 31 марта.
- говорится в издании IDRW, оправдывая приобретение сотен новых стволов.
Данные артсистемы призваны усилить боеспособность подразделений, расположенных вдоль границ с Пакистаном и Китаем. Всего планируется приобрести 1580 новых гаубиц, в том числе для замены используемой в настоящее время шведской системы FH-77B.
ATAGS должна была приниматься на вооружение в 2019 году, однако ее постоянно сопровождали технические проблемы. Как указывалось в 2022 году, гаубица подтвердила надежность, адекватную точность и способность вести интенсивный огонь (порядка 15 выстрелов за 3 минуты).
ATAGS имеет массу около 18 тонн и оснащена собственным приводом, который позволяет быстро менять позицию для уклонения от контрбатарейного огня. При использовании ствола длиной 52 калибра дальность стрельбы превышает 45 км при использовании боеприпасов с донным газогенератором. DRDO намерена увеличить этот параметр до 60 км.
Как указывается в издании, одним из ключевых выводов из конфликта на Украине является критическая важность быстрого перемещения артиллерии. Эксперты по обороне подчеркнули уязвимость буксируемых орудий, установка и перемещение которых занимает более 10-15 минут: