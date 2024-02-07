«Учитывая уроки украинского конфликта»: индийская армия закупает сотни гаубиц с собственным приводом

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Индийская организация оборонных разработок и исследований (DRDO, примерный аналог «Ростеха») сообщила, что заказ на 307 буксируемых гаубиц Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) кал. 155 мм для сухопутных войск страны будет размещен до 31 марта.

Индийская армия, учитывая уроки, извлеченные из продолжающейся войны на Украине, отдает приоритет разработке высокомобильной и смертоносной артиллерийской системы

- говорится в издании IDRW, оправдывая приобретение сотен новых стволов.

Данные артсистемы призваны усилить боеспособность подразделений, расположенных вдоль границ с Пакистаном и Китаем. Всего планируется приобрести 1580 новых гаубиц, в том числе для замены используемой в настоящее время шведской системы FH-77B.

ATAGS должна была приниматься на вооружение в 2019 году, однако ее постоянно сопровождали технические проблемы. Как указывалось в 2022 году, гаубица подтвердила надежность, адекватную точность и способность вести интенсивный огонь (порядка 15 выстрелов за 3 минуты).

ATAGS имеет массу около 18 тонн и оснащена собственным приводом, который позволяет быстро менять позицию для уклонения от контрбатарейного огня. При использовании ствола длиной 52 калибра дальность стрельбы превышает 45 км при использовании боеприпасов с донным газогенератором. DRDO намерена увеличить этот параметр до 60 км.

Как указывается в издании, одним из ключевых выводов из конфликта на Украине является критическая важность быстрого перемещения артиллерии. Эксперты по обороне подчеркнули уязвимость буксируемых орудий, установка и перемещение которых занимает более 10-15 минут:

На современном поле боя с дронами и контрбатарейным огнем такая медлительность может оказаться фатальной.