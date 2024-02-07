Войти
Военное обозрение

«Учитывая уроки украинского конфликта»: индийская армия закупает сотни гаубиц с собственным приводом

449
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индийская организация оборонных разработок и исследований (DRDO, примерный аналог «Ростеха») сообщила, что заказ на 307 буксируемых гаубиц Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) кал. 155 мм для сухопутных войск страны будет размещен до 31 марта.

Индийская армия, учитывая уроки, извлеченные из продолжающейся войны на Украине, отдает приоритет разработке высокомобильной и смертоносной артиллерийской системы

- говорится в издании IDRW, оправдывая приобретение сотен новых стволов.

Данные артсистемы призваны усилить боеспособность подразделений, расположенных вдоль границ с Пакистаном и Китаем. Всего планируется приобрести 1580 новых гаубиц, в том числе для замены используемой в настоящее время шведской системы FH-77B.

ATAGS должна была приниматься на вооружение в 2019 году, однако ее постоянно сопровождали технические проблемы. Как указывалось в 2022 году, гаубица подтвердила надежность, адекватную точность и способность вести интенсивный огонь (порядка 15 выстрелов за 3 минуты).

ATAGS имеет массу около 18 тонн и оснащена собственным приводом, который позволяет быстро менять позицию для уклонения от контрбатарейного огня. При использовании ствола длиной 52 калибра дальность стрельбы превышает 45 км при использовании боеприпасов с донным газогенератором. DRDO намерена увеличить этот параметр до 60 км.

Как указывается в издании, одним из ключевых выводов из конфликта на Украине является критическая важность быстрого перемещения артиллерии. Эксперты по обороне подчеркнули уязвимость буксируемых орудий, установка и перемещение которых занимает более 10-15 минут:

На современном поле боя с дронами и контрбатарейным огнем такая медлительность может оказаться фатальной.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Украина
Компании
DRDO
Похожие новости
03.10.2022
Армения закупает вооружение в Индии
16.02.2021
Сможет ли индийский Arjun Mk.1A противостоять Т-80УД и VT-4
21.02.2013
Военный бюджет Индии и авиапром России
05.07.2011
Возможен ли украино-индийский военно-технический прорыв
27.05.2009
Сравнительные испытания ОБТ "Арджун" и Т-90 перенесены на август
27.05.2009
Арджуна промахнулся
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.02 11:06
  • 59061
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 11:06
  • 1
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 05:38
  • 2
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ
  • 06.02 17:16
  • 1
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 15:28
  • 6
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 06.02 11:03
  • 4
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 06.02 04:34
  • 1
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)