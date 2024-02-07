Буданов потребовал от Канады передать Украине ракетный хлам (Business Insider, Германия)

Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (в центре), присутствует на памятном мероприятии по случаю годовщины конфликта между Россией и Украиной в Киеве, Украина, пятница, 24 февраля 2023 года.

Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7

Снарядный голод вынудил Украину просить Канаду о поставках подлежащих утилизации ракет CRV7, пишет Business Insider. Оттава пока не приняла решение из-за опасений по поводу безопасности боеприпасов.

Что для одного мусор, для другого клад

Канада списала более 83 тысяч ракетных снарядов для стрельбы по наземным целям

Украина теперь надеется, что Канада отдаст ей свои старые ракеты вместо того, чтобы их утилизировать

Глава военной разведки Украины просит Канаду передать его стране списанные ракетные снаряды для пополнения истощенных запасов ВСУ.

"Нам нужно много оружия, как боеприпасов в целом, так и артиллерийских снарядов, — оружия множества видов", — сказал Кирилл Буданов в интервью канадской газете Global News, о чем она сообщила в понедельник, 5 февраля.

Буданов, возглавляющий Главное управление разведки Минобороны Украины, уже положил глаз на списанные канадские ракеты CRV7, предназначенные для нанесения ударов по наземным целям.

Представитель канадских вооруженных сил подтвердил в интервью Global News, что у них действительно есть 83 303 ракеты CRV7, ожидающие утилизации.

Но канадцы пока не приняли решение относительно возможной передачи этих ракет Украине, потому что у них есть опасения по поводу безопасности и стабильности CRV7, которым уже по несколько десятков лет.

Представитель Министерства обороны Канады Билл Блэр (Bill Blair) сказал в интервью Global News, что им необходимо сначала убедиться, что CRV7 сохранили свою боеспособность и что они "безопасны для транспортировки на Украину, прежде чем принимать решение об их передаче".

"У нас нет никаких опасений", — заявил Буданов в ответ на сомнения канадцев.

Украина сильно зависит от поддержки западных стран в своих военных усилиях. С момента начала специальной военной операции России Соединенные Штаты предоставили Киеву помощь в сфере безопасности на общую сумму свыше 43 миллиардов долларов.

Представители Министерства национальной обороны Канады пока не ответили на просьбу Business Insider прокомментировать ситуацию.

Автор: Кван Вей Кевин Тан (Kwan Wei Kevin Tan)