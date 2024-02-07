Войти
ИноСМИ

Буданов потребовал от Канады передать Украине ракетный хлам (Business Insider, Германия)

374
0
0
Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (в центре), присутствует на памятном мероприятии по случаю годовщины конфликта между Россией и Украиной в Киеве, Украина, пятница, 24 февраля 2023 года.
Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (в центре), присутствует на памятном мероприятии по случаю годовщины конфликта между Россией и Украиной в Киеве, Украина, пятница, 24 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo

Буданов призвал Канаду передать Украине списанные ракеты CRV7

Снарядный голод вынудил Украину просить Канаду о поставках подлежащих утилизации ракет CRV7, пишет Business Insider. Оттава пока не приняла решение из-за опасений по поводу безопасности боеприпасов.

  • Что для одного мусор, для другого клад
  • Канада списала более 83 тысяч ракетных снарядов для стрельбы по наземным целям
  • Украина теперь надеется, что Канада отдаст ей свои старые ракеты вместо того, чтобы их утилизировать

Глава военной разведки Украины просит Канаду передать его стране списанные ракетные снаряды для пополнения истощенных запасов ВСУ.

"Нам нужно много оружия, как боеприпасов в целом, так и артиллерийских снарядов, — оружия множества видов", — сказал Кирилл Буданов в интервью канадской газете Global News, о чем она сообщила в понедельник, 5 февраля.

Буданов, возглавляющий Главное управление разведки Минобороны Украины, уже положил глаз на списанные канадские ракеты CRV7, предназначенные для нанесения ударов по наземным целям.

Представитель канадских вооруженных сил подтвердил в интервью Global News, что у них действительно есть 83 303 ракеты CRV7, ожидающие утилизации.

Но канадцы пока не приняли решение относительно возможной передачи этих ракет Украине, потому что у них есть опасения по поводу безопасности и стабильности CRV7, которым уже по несколько десятков лет.

Представитель Министерства обороны Канады Билл Блэр (Bill Blair) сказал в интервью Global News, что им необходимо сначала убедиться, что CRV7 сохранили свою боеспособность и что они "безопасны для транспортировки на Украину, прежде чем принимать решение об их передаче".

"У нас нет никаких опасений", — заявил Буданов в ответ на сомнения канадцев.

Украина сильно зависит от поддержки западных стран в своих военных усилиях. С момента начала специальной военной операции России Соединенные Штаты предоставили Киеву помощь в сфере безопасности на общую сумму свыше 43 миллиардов долларов.

Представители Министерства национальной обороны Канады пока не ответили на просьбу Business Insider прокомментировать ситуацию.

Автор: Кван Вей Кевин Тан (Kwan Wei Kevin Tan)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Россия
Украина
Похожие новости
30.08.2022
Время не работает на Украину. Зима будет холодной для всей Европы
03.03.2022
Запад намерен наращивать поставки оружия Украине
05.01.2018
Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине
21.09.2017
Защитили Союзное государство: военные завершили учения "Запад-2017"
21.09.2012
Страны Северной и Северо-Восточной Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
11.05.2012
Успехи и провалы отечественного авиапрома
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.02 11:06
  • 59061
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 11:06
  • 1
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 05:38
  • 2
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ
  • 06.02 17:16
  • 1
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 15:28
  • 6
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 06.02 11:03
  • 4
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 06.02 04:34
  • 1
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)