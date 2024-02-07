Слуцкий считает планы ЕС по интеграции с ВСУ курсом на нацификацию Европы

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, западные политики "в своем русофобском запале" делают заявления, "приближающие возможность глобального противостояния"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Планы Евросоюза сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей свидетельствуют о курсе на нацификацию Европы, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее о таких планах ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Фон дер Ляйен, по сути, продекларировала курс на военную интеграцию с укрофашистским режимом. И это не просто "бряцание" чем-то большим, чем водные пистолеты, как выразился вслед за ней глава Евросовета Шарль Мишель. Это курс на нацификацию Европы и продолжение антироссийской политики сдерживания, причем запрограммированными на войну методами", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он отметил, что западные политики "в своем русофобском запале" делают заявления, "приближающие возможность глобального противостояния". "И, действительно, госпожа фон дер Ляйен, подобная политика может принести "много страданий", но вряд ли станет "удачной инвестицией в безопасность и процветание в будущем". Скорее, прямо наоборот", - добавил лидер ЛДПР.

На сессии Европарламента Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС оказался неспособен выполнить свое обещание предоставить Украине 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, но заверила, что к концу 2024 года Киев получит это количество боеприпасов. Кроме того, она отметила, что ЕС потратил на поставки оружия Украине €28 млрд и подготовил 40 тыс. военнослужащих. На той же сессии глава Евросовета Шарль Мишель озвучил точку зрения, согласно которой "каждый евро, потраченный на Украину, станет инвестицией в безопасность и процветание ЕС в будущем", и призвал наращивать поставки оружия Киеву.