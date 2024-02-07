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Военное обозрение

Бразильская компания представила мини-РСЗО на оборонной выставке в Саудовской Аравии

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Источник изображения: topwar.ru

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в эти дни проходит международная выставка продукции оборонной промышленности World Defence Show, где представлены вооружения из десятков стран.

На выставке показано много интересных новинок. Одной из таких стала мини-система залпового огня (РСЗО) Armadillo, представленная бразильской оборонной компанией Mac Jee.

По данным издания Army Recognition, мини-РСЗО, установленная на внедорожнике американского производства High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV), имеет боевой комплект в 24 снаряда калибром 70 миллиметров.

Сообщается, что РСЗО Armadillo приспособлена также к использованию и управляемых ракет. Она оснащена автоматической системой перезарядки, благодаря которой полный пакет ракет можно зарядить всего за 40 секунд. Максимальная дальность стрельбы этой РСЗО составляет 12 км.

Кроме того, Armadillo имеет систему управления огнем с баллистическим вычислителем и навигационным блоком.

Как отмечается на официальном сайте компании Mac Jee, Armadillo — это одна из самых легких, компактных и быстрых ракетных установок на мировом рынке, спроектированная и разработанная для экстремальных условий эксплуатации.

Напомним, что Россия также представила на выставке в Саудовской Аравии немало образцов своей оборонной продукции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
HMMWV
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