«Технологический скачок»: новые итальянские подлодки оснастят литий-ионными аккумуляторами

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В ходе разработки итальянских подводных лодок U212 NFS нового поколения было принято решение оснастить их передовыми литий-ионными батареями.
Первой в мире субмариной на литий-ионных аккумуляторах стала японская ПЛ Oryu типа Soryu. Это позволило отказаться как от традиционных свинцово-кислотных батарей, так и от воздухонезависимых двигателей Стирлинга.
ВМС Италии решили пойти этим же путем, заказав две субмарины немецкого проекта U212 NFS (с опционом на еще две ПЛ)
Ранее прототипы компонентов литий-ионных аккумуляторов прошли важный комплекс испытаний на производительность и безопасность, что стало важной вехой на пути к их внедрению на борта будущих U212 NFS.
- говорится в издании Defensa.
Как поясняется, результаты испытаний литий-ионной аккумуляторной системы указывают на повышение эксплуатационной эффективности подводных лодок, одновременное улучшение двигательной установки и рост времени пребывания в море, сокращение затрат на техническое обслуживание и обеспечение высочайшего уровня безопасности на борту.
- отмечается в издании.