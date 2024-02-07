«Технологический скачок»: новые итальянские подлодки оснастят литий-ионными аккумуляторами

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В ходе разработки итальянских подводных лодок U212 NFS нового поколения было принято решение оснастить их передовыми литий-ионными батареями.

Первой в мире субмариной на литий-ионных аккумуляторах стала японская ПЛ Oryu типа Soryu. Это позволило отказаться как от традиционных свинцово-кислотных батарей, так и от воздухонезависимых двигателей Стирлинга.

ВМС Италии решили пойти этим же путем, заказав две субмарины немецкого проекта U212 NFS (с опционом на еще две ПЛ)

Ранее прототипы компонентов литий-ионных аккумуляторов прошли важный комплекс испытаний на производительность и безопасность, что стало важной вехой на пути к их внедрению на борта будущих U212 NFS.

Решение в пользу лития отражает стратегический шаг в области энергоснабжения

- говорится в издании Defensa.

Как поясняется, результаты испытаний литий-ионной аккумуляторной системы указывают на повышение эксплуатационной эффективности подводных лодок, одновременное улучшение двигательной установки и рост времени пребывания в море, сокращение затрат на техническое обслуживание и обеспечение высочайшего уровня безопасности на борту.

Этот технологический скачок подчеркивает приверженность Италии инвестициям в передовые инновации

- отмечается в издании.