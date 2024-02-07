Индийская компания готовится к поэтапной модернизации истребителей Су-30МКИ

Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представила трехэтапный план обновления огромного парка истребителей Су-30МКИ, состоящего на вооружении ВВС страны.

Имея в своем арсенале более 250 самолетов данного типа, командование в значительной степени полагается на эти многоцелевые истребители для господства в воздухе и выполнения ударных задач. Признавая необходимость поддерживать этот парк современным и боеготовым, HAL разработала программу поэтапной модернизации, отдавая приоритет старым самолетам в первую очередь.

На первом этапе, начиная с 2025–2026 годов, будет модернизировано 84 машины с внедрением более 50 основных компонентов. Первым делом будут изготовлены два летающих испытательных стенда, после чего последует модернизация 20-25 самолетов на предприятии HAL в Нашике, а затем на ремонтных базах ВВС.

На начальном этапе основное внимание будет уделяться самолетам из первых партий, принятых на вооружение примерно в 2002 году. Эти машины получат пакет модернизации Super-30, значительно расширяющий их возможности за счет усовершенствований в области радиолокации, авионики, систем вооружения и средств РЭБ. После этого развернется улучшение более свежих машин, в том числе введенных в эксплуатацию в течение последних 5–8 лет.