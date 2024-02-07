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ЦАМТО

Саудовская Аравия ведет переговоры по закупке самолетов А-330 MRTT и А-400М

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Источник изображения: Фото: raf.mod.uk

ЦАМТО, 6 февраля. По сообщениям СМИ, компания Airbus ведет переговоры с властями Саудовской Аравии по вопросу расширении парка военной авиации, включая закупку самолетов А-330 MRTT и А-400М.

По информации Bloomberg и сингапурской газеты The Business Times, Airbus ведет переговоры с Саудовской Аравией о продаже дополнительных самолетов A-330 MRTT. В статьях также говорится, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки самолетов ВТА A-400M.

Как заявил руководитель подразделения Air Power компании Airbus Жан-Брис Дюмон, компания осведомлена о наличии интереса к самолету А-400М и планирует обсудить этот вопрос с командованием ВВС и Министерством обороны Саудовской Аравии.

Переговоры ведет совместное предприятие Airbus и Saudi Arabian Military Industries (SAMI), в котором европейской компании принадлежит 49%.

Представители Airbus, прибывшие на проходящую в Эр-Рияде Всемирную оборонную выставку World Defence Show 2024, отказались комментировать какие-либо переговоры, ведущиеся с Саудовской Аравией. Один из членов делегации завил, что компания постоянно ведет переговоры с имеющимися и перспективными заказчиками в регионе по вопросу продажи и поддержки самолетов A-400M, A-330 и C-295.

Саудовская Аравия подписала контракт на поставку первых трех А-330 MRTT в 2008 году и получила их к декабрю 2012 года. В июле 2009 года заказ был увеличен еще на три самолета, в результате чего общий парк вырос до шести единиц. К июню 2015 года все заказанные А-330 MRTT были поставлены ВВС Саудовской Аравии.

A-400M первоначально разрабатывался для вооруженных сил европейских государств, но позднее стал поставляться и на другие рынки.

Известно, что Саудовская Аравия также готова заказать дополнительные истребители "Тайфун" европейского консорциума Eurofighter, совместного проекта Airbus, BAE Systems и Leonardo SpA. Германия сняла возражения против продажи самолетов в Саудовскую Аравию в прошлом месяце. Кроме того, Саудовская Аравия ведет переговоры с французской Dassault Aviation о приобретении истребителей "Рафаль" и возобновила переговоры с США об установлении более тесных связей в сфере обороны.

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Страны
Германия
Саудовская Аравия
США
Продукция
A400M
C-295 CASA
EF-2000
Rafale
Компании
Airbus
BAE Systems
Dassault
Leonardo
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