Ледокол "Евпатий Коловрат" войдет в состав ВМФ в первой половине года

Как сообщили в Минобороны, в настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний на морских полигонах Тихоокеанского флота на Камчатке

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новейший дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М будет принят в состав Военно-морского флота (ВМФ) России после завершения испытаний в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ледокол "Евпатий Коловрат", построенный на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз", будет принят в состав ВМФ РФ в первом полугодии текущего года. В настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний на морских полигонах Тихоокеанского флота на Камчатке", - сказали в ведомстве.

После завершения испытаний "Евпатий Коловрат" приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова будет принят в состав Тихоокеанского флота, на корабле состоится подъем Андреевского флага, добавили в Минобороны.

"Наличие в составе сил Тихоокеанского флота современного ледокола повысит возможности отрядов боевых кораблей в ходе выполнения задач в районах со сложной ледовой обстановкой", - подчеркнули в ведомстве.

Ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М предназначен для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола - 4 080 тонн, длина корпуса - 82 м, ширина - 19 м, осадка - 4,6 м. Скорость - до 14 узлов, дальность плавания - 7 600 миль, автономность - 30 суток. Экипаж ледокола - 28 человек. Судно может преодолевать льды толщиной до 1 м со скоростью два узла.