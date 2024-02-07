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ТАСС

За рубежом впервые показали беспилотники Hornet и Dragonfly, применяющиеся в СВО

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DragonFly
Ударный беспилотник DragonFly.
Источник изображения: witu.mil.pl

Представитель компании-разработчика "Академия БАС" отметил, что беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм, различных типов выстрелов ВОГ и мин для дистанционного минирования, а также гранат для РКГ-3

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Квадрокоптеры Hornet ("Шершень") и Dragonfly ("Стрекоза"), адаптированные к 10 типам боеприпасов и применяющиеся в спецоперации на Украине, впервые демонстрируются за рубежом на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика "Академия БАС".

"Аппараты Hornet и Dragonfly впервые показываются за рубежом. В настоящее время он успешно применяется в спецоперации. Применяются для сброса и бомбардировки снарядов различного типа, а также дистанционного минирования троп, путей следования колонн, бронетехники. Очень важно, что платформы адаптированы к применению широкой номенклатуры боеприпасов. Сейчас отработано уже порядка десяти типов боеприпасов - для каждого есть свой модуль, система сброса. Мы потратили много времени для адаптации полезной нагрузки, чтобы военным было удобно", - заявили в организации.

Как уточнил собеседник ТАСС, беспилотники адаптированы к применению мин калибра 82 мм, различных типов выстрелов ВОГ и мин для дистанционного минирования, а также гранат для РКГ-3.

Вес полезной нагрузки Hornet - до 5 кг, у Dragonfly - до 20 кг. Дальность применения аппаратов - до 10 км. "Наши платформы менее подвержена воздействию систем радиоэлектронной борьбы противника. То есть, допустим, аналогичные беспилотники могут быть заглушены, наши же аппараты по своим техническим характеристикам более устойчивы к противодействию РЭБ", - уточнили в "Академии БАС".

Выставка World Defence Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

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Страны
Саудовская Аравия
Украина
Проекты
БПЛА
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