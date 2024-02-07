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Интерфакс-АВН

Британский ВМФ провел ротацию боевых кораблей в Красном море

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Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond
Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond.
Источник изображения: MoD/Crown copyright

Лондон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Британский фрегат HMS Richmond сменил в Красном море эсминец HMS Diamond для продолжения операции по защите торгового судоходства в регионе от атак йеменских хуситов, сообщило во вторник Минобороны Соединенного Королевства.

"На фоне продолжающихся атак хуситов против коммерческих судов боевой корабль королевского флота HMS Richmond сменяет (эсминец) HMS Diamond для обеспечения свободы навигации в Красном море", - говорится в сообщении.

Эсминец HMS Diamond присоединился к многонациональной операции Operation Prosperity по защите торгового судоходства в регионе в декабре прошлого года, напомнили в военном ведомстве. Он трижды попадал под огонь хуситов, успешно отразив девять атак беспилотников с применением ракет Sea Viper и зенитной артиллерии.

Издание UK Defence Journal ранее сообщало, что эсминец HMS Diamond не сможет долго противостоять ракетным ударам йеменских хуситов из-за ограниченности боекомплекта. Он оснащен 48 установками вертикального пуска для ракет-перехватчиков. За время пребывания корабля на боевом дежурстве в Красном море его ракеты многократно использовались для перехвата йеменских противокорабельных ракет и дронов. Однако британский флот в настоящее время не может обеспечить подвоз нового боекомплекта из-за отсутствия в боевом строю готовых к выходу в море судов снабжения.

Что касается фрегата HMS Richmond, то он оснащен еще меньшим количество пусковых установок зенитных управляемых ракет - всего 32-ми.

В ходе самой масштабной серии ударов, которая была совершена хуситами 9 января, американские боевые корабли и палубная авиация, а также британский эсминец сбили 18 беспилотников, две противокорабельные крылатые и две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные по району прохождения десятков торговых судов.

В настоящее время на юге Красного моря в рамках многонациональной операции Operation Prosperity находится группировка ВМС США в составе атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, на котором базируются 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Mason, USS Carney и USS Laboon, а также атомной подводной лодки USS Florida.

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