Цыденов: в Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат перечень продукции

УЛАН-УДЭ, 6 фев - РИА Новости. В Бурятии расширят производство БПЛА и увеличат количество и перечень выпускаемой продукции, для этого в республике будет создан научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, заявил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Бурятии в разработке и производстве беспилотных авиационных систем задействованы такие предприятия, как авиационный завод, авиатехникум, приборостроительное объединение, предприятие "Аэроком", которое непосредственно производит беспилотники. БПЛА уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медлабораторий внутри республики, также проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны.

"Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией Научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники - это новый мировой рынок, на котором в нашем XXI веке спрос будет только расти",- написал Цыденов.