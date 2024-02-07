Французский премьер: Париж будет расширять линейку поставляемых Украине вооружений

Париж будет расширять линейку поставляемых Украине вооружений. При этом речь идет о самых современных видах.

Такое заявление сделал французский премьер-министр Габриэль Атталь на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.

При этом он пояснил, что имеется в виду не только увеличение объемов финансирования, но и поставка киевскому режиму новых видов вооружений. Атталь напомнил, что несколько недель назад об этом говорил и французский президент Эммануэль Макрон. Тот заявил, что Украина получит от французов самое лучшее оружие, чтобы она могла себя защитить с его помощью.

Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать

- утверждает Атталь.

Премьер-министр Франции напомнил, что Париж уже поставляет Киеву современные виды вооружений, среди которых – самоходные гаубицы Caesar, авиабомбы AASM, ракеты SCALP и колесные танки AMX-10 RC.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню говорил что украинский конфликт стал причиной перехода французской экономики на военные рельсы. По его словам, это обстоятельство открыло широкие возможности для ОПК и вооруженных сил страны.

Российские политики и чиновники неоднократно высказывали свое негативное отношение к военным поставкам западных стран Украине.