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Военное обозрение

США намерены к октябрю 2024 года удвоить производство боеприпасов, используемых на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В Соединённых Штатах решили продолжить планомерное увеличение производства ключевых боеприпасов, многие из которых поставляются Украине.

По словам начальника отдела закупок армии США Дуга Буша, к октябрю этого года производство боеприпасов увеличится более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом Буш добавил, что Киев получает от США в достаточном количестве танковые и минометные снаряды, а также артиллерийские снаряды меньшего размера. Поэтому, по словам американского чиновника, их производство увеличивать не будут.

По данным американского издания Defense One, до начала конфликта на Украине в США производилось 14 000 155-мм артиллерийских снарядов в месяц. В октябре 2023 года их уже выпустили 28 000 штук. В апреле 2024 года планируется увеличить этот показатель до 37 000, а в октябре этого года – до 60 000.

Кроме того, в США, очевидно, уверены, что боевые действия на Украине будут интенсивно идти и в 2025 году, на что указывают планы по дальнейшему увеличению производства 155-мм снарядов – до 75000 в апреле 2025 года и 100 000 в октябре 2025 года.

По этим цифрам можно представить, какой мощный толчок получила американская оборонная индустрия для своего обогащения на украинском конфликте.

По словам Буша, для того чтобы больше и быстрее выпускать боеприпасы, в Техасе строится новый завод, на котором будут использоваться совершенно новые технологии для производства снарядов.

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Страны
США
Украина
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