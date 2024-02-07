«Могли быть переданы Украине»: австралийские вертолеты MRH90 вместо утилизации распродают на запчасти

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На фоне постоянных инцидентов, связанных с эксплуатацией многоцелевых вертолетов MRH90 Taipan, Минобороны Австралии приняло решение утилизировать эти машины, хотя местные критики обвиняют военное ведомство в недостаточном обслуживании вертолетов.

Как указывается в издании Janes, в настоящее время европейские компании Airbus и NH Industries (NHI) ведут переговоры с Австралией о распродаже дорогостоящих деталей и ключевых компонентов вертолетов.

MRH90 – это австралийская версия вертолетов NH90, разработанных NH Industries, совместной компанией, образованной франко-немецко-испанской фирмой Airbus, владеющей 62,5%, итальянской Leonardo с долей 32%, и голландской Stork Fokker с 5,5%. Таким образом, обе модели имеют подавляющее большинство однотипных деталей.

Собеседник в Airbus пояснил, что в компании изучают состояние нескольких тысяч деталей MRH90, которые будут приобретены партнерами для клиентов NH90 и которые будут повторно введены эксплуатацию.

Канберра решила заменить свой парк из 47 машин Taipan на 40 вертолетов UH-60M американского производства, стоимость сделки оценивается в €1,7 млрд.

При этом некоторые MRH90 вполне могли бы быть размещены на хранении или быть переданы Украине

- говорится в издании APDR.