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Военное обозрение

Производство танковых двигателей на «ЧТЗ-Уралтрак» превысило советский уровень

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Источник изображения: topwar.ru

На днях компания «ЧТЗ-Уралтрак», входящая состав «Уралвагонзавода», запустил новый завод с линией ионного азотирования. Новый производственный участок призван способствовать значительному увеличению серийного выпуска дизельных двигателей для танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Как утверждается, часть оборудования была поставлена из Беларуси.

Одновременно ведется работа по улучшению качества силовых установок В-92С2, в том числе их мощности. Увеличена прочность деталей, особенно коленчатого вала. Благодаря специальному защитному слою они становятся более устойчивыми к износу. Ожидается, что новые валы будут работать в два раза дольше, чем выпускавшиеся ранее. Кроме того, новая секция ионного азотирования поможет ускорить производство, поскольку на ней можно обрабатывать несколько коленчатых валов одновременно.

Представители «Уралвагонзавода» сообщают, что «ЧТЗ-Уралтрак» превысил производство танковых двигателей на 12% по сравнению с советским уровнем. Этому способствовали модернизация мощностей и увеличение числа сотрудников на 21%.

В этом контексте стоит отметить, что в то же время польская оружейная промышленность полностью утратила возможность производить танковые двигатели. Между тем в годы Польской Народной Республики наша страна был одним из лидеров в этой области в мировом масштабе

- говорится в издании Altair.

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Страны
Белоруссия
Польша
Продукция
В-92С2
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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