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ТАСС

Компания из РФ создала дрон "Канатоход" для обслуживания ЛЭП в Саудовской Аравии

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Линии электропередачи
Линии электропередачи.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Директор организации Александр Лемех сообщил, что в начале работы саудовские партнеры испытали эффективность российского дрона на двух самых проблемных линиях

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Российская компания "Лаборатория будущего" разработала дрон "Канатоход" (Cable Walker), аппарат с 2023 года успешно применяется для диагностики, техобслуживания и ремонта линий электропередач (ЛЭП) в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщил директор организации Александр Лемех.

"Лаборатория будущего" разработала летающую платформу "Канатоход" и совокупность модулей для работы на высоковольтных проводах линий электропередач. Дрон выполняет все необходимые задачи по диагностике, техобслуживанию и локальному ремонту. Наше ноу-хау в том, что мы решили вопросы электромагнитной совместимости: обычно дрон выходит из строя, если находится близко от ЛЭП из-за мощного электромагнитного поля. Мы же разработали дрон, который может сесть прямо на провод, где примерно 220 кВ, и аппарат не выходит из строя", - рассказал Лемех.

По его словам, в начале работы саудовские партнеры испытали эффективность российского дрона на двух самых проблемных линиях. "В настоящее время мы сотрудничаем с корпорацией из Саудовской Аравии Saudi Electricity Company. В 2022 году нам дали две самые сложные линии, которые больше всего отключались. За 2023 год мы изготовили порядка 100 больших дронов, из них для рынка Ближнего Востока - 40 аппаратов. "Лаборатория будущего" сделала ставку на регион Ближнего Востока и решение оказалось удачным", - отметил Лемех.

Директор "Лаборатории будущего" также заявил, что одна из особенностей "Канатохода" - это способность работать несколько часов без подзарядки. "Когда наш аппарат находится на проводе ЛЭП, в отличие от любого другого дрона он почти не тратит ресурс батареи. Если обычно дрон способен находиться в воздухе порядка 40 минут, то "Канатоход" может работать несколько часов подряд, поскольку подзаряжается от провода. "Лаборатория будущего" стремится к тому, чтобы наши дроны могли постоянно подпитываться от линий ЛЭП и работали бесконечно долго", - подчеркнул он.

"Лаборатория будущего" основана в 2011 году, организация базируется в Екатеринбурге в технопарке "Университетский". Специализируется на разработке беспилотных авиационных систем для энергетики. 

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Россия
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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