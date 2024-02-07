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ТАСС

ЕС намерен сделать ВС Украины частью собственных военных возможностей

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: EPA-EFE/ JULIEN WARNAND

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что необходимо думать об украинской промышленности как о части военной промышленности Евросоюза

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом заявила на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности", - сказала она. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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