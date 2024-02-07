На выставке WDS-2024 "Алмаз-Антей" представляет новейшие средства ПВО

ЦАМТО, 6 февраля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет на выставке World Defense Show-2024 новейшие средства ПВО.

В частности, на выставке представлены модели боевых машин ПВО средней дальности из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг".

ЗРС С-350Е "Витязь" имеет дальность поражения до 120 км и предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна отражать удары средств воздушного нападения одновременно с любых направлений. В состав ЗРС С-350Е входят пункт боевого управления (ПБУ), до двух многофункциональных радиолокаторов (МФР), до 8 пусковых (ПУ) или пуско-заряжающих установок (ПЗУ), на каждой из которых размещается до 12 зенитных управляемых ракет. Боевой работой ЗРС С-350Е управляет расчет из трех человек. Преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие расчета во время боевой работы в МФР, ПУ и ПЗУ. Повышенная живучесть системы обеспечивается разнесением боевых средств на достаточно большое расстояние, а также способностью маневрировать и менять позицию в короткое время. С-350Е имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов. Возможно взаимодействие с информационными и боевыми средствами других систем.

Всепогодный, многоканальный, высокомобильный ЗРК "Викинг" способен решать широкий спектр задач и по праву считается универсальным средством защиты войск и важных объектов от воздушных налетов. В состав боевых средств комплекса входят ПБУ, трехкоординатная станция обнаружения целей, до шести самоходных огневых установок (СОУ) или радиолокаторов подсвета и наведения (РПН) в любом их сочетании и приданные к ним пусковые установки. "Викинг" может сопрягаться с автоматизированными системами управления средствами ПВО, которые имеются у заказчика. При этом ПБУ могут обеспечивать прямое взаимодействие с боевыми машинами ЗРК малой дальности, РЛС и батарейными командными пунктами, позволяя организовать эшелонированную противовоздушную оборону. В СОУ и РПН встроены элементы командного пункта, что позволяет организовать без ПБУ оперативные мобильные группы ПВО. Комплекс может эффективно выполнять задачи в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, а его боевые средства могут изготавливаться как на гусеничных, так и колесных шасси повышенной проходимости. Все боевые средства комплекса имеют возможность дистанционного управления боевой работой с выносных рабочих мест.

Средства ПВО малой дальности на World Defense Show-2024 представлены моделями боевых машин семейства ЗРК "Тор" ("Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ") в стационарном и мобильном исполнении как на гусеничном, так и колесном шасси. Современные "Торы" – это единственные ЗРК в мире, способные вести стрельбу в движении, которые помимо высокой мобильности отличают простота эксплуатации и экономичность, особенно для прикрытия стратегических объектов и инфраструктуры, например, в районах нефтедобычи.

На стенде Концерна также можно увидеть модели средств ПВО сверхмалой дальности: зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)". Последняя создана на базе бронеавтомобиля КАМАЗ-4386 и предназначена для непосредственного прикрытия подразделений во всех видах боя, в том числе на марше, от средств воздушного нападения. "Тайфун-ПВО(Э)" оснащена радиостанцией семейства "Акведук", аппаратурой навигации "Азимут", станком с прицельным комплексом для пулемета типа "Корд". Боевая машина обеспечивает транспортировку пяти человек: командира отделения, двух стрелков-зенитчиков, пулеметчика, водителя-электрика.

Впервые за рубежом "Алмаз-Антей" представляет модернизированную версию турельной установки "Комар" (3М47-03Э), которая является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами. Это стало возможным благодаря тому, что помимо ракет 9М342 типа "Игла-С" в состав установки были введены ракеты 9М120 1 типа "Атака". Турельная установка отличается малой массой и может быть установлена на кораблях и катерах водоизмещением от 50 тонн. Обновленная версия "Комара" оснащена системой гиростабилизации, что позволяет адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и пуск ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режиме.

На World Defense Show можно также увидеть модели мобильной трехкоординатной твердотельной радиолокационной станции (РЛС) боевого режима средних и больших высот "Гамма-С1ТЕ", автоматизированной перевозимой твердотельной маловысотной РЛС "Подлет-К1КЕ" и маловысотной трехкоординатной РЛС кругового обзора дежурного режима "Каста-2Е2". Данные РЛС успешно применяются для обнаружения, измерения координат, сопровождения, опознавания воздушных объектов и перспективных средств воздушного нападения, в том числе выполненных по технологии "стелс", при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления. Кроме того, на выставке представлены модели мобильного многодиапазонного радиолокационного комплекса 103Ж6Е; мобильной трехкоординатной РЛС дециметрового диапазона длин волн средних и больших высот 59Н6-ТЕ; подвижной трехкоординатной РЛС средних и больших высот дежурного режима 55Ж6УМЕ; комплекса средств защиты от атакующих элементов высокоточного оружия КСЗ 1К145Е; малогабаритной РЛС 1Л122-1Е; вертолетного комплекса радиолокационной разведки наземных целей 1К130Е.

На экспозиции "Алмаз-Антея" также представлена динамическая модель специализированной РЛС наблюдения космических объектов "Сула" Данная РЛС позволяет отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите на дальности до 6 тыс. км. "Сула" обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю. Антенна станции построена на основе модульной цифровой активной фазированной антенной решетки, которая обеспечивает РЛС высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность. Особенность "Сулы" заключается в компактных размерах антенного полотна и секционно-модульном принципе архитектуры, что позволяет в сжатые сроки развернуть РЛС на местности и перемещать железнодорожным транспортом. Станция управляется из командно-вычислительного пункта, выполненного в быстровозводимом модуле.

Как заявил в преддверии мероприятия заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, "наша продукция традиционно вызывает большой интерес на подобных выставочных площадках, так как годами и практикой доказала свою высокую эффективность, надежность и неприхотливость в процессе эксплуатации". Он сообщил, что "представители Концерна в ходе выставки World Defense Show расскажут об эксклюзивных возможностях холдинга в области разработки, изготовления современных российских средств защиты воздушного пространства, сервисного обслуживания уже поставленной продукции, продления сроков их эксплуатации, модернизации и утилизации". По его словам, на стенде Концерна будут продемонстрированы видеоматериалы и медиапрезентации о технических возможностях производимых изделий, специалисты холдинга проведут ряд деловых встреч и переговоров. Вячеслав Дзиркалн выразил уверенность, что недавний визит Президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию придаст новый импульс развитию двусторонних отношений в военно-технической сфере, в том числе и в области противовоздушной обороны.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира. "Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.

Концерн уделяет особое внимание подготовке специалистов заказчика, вопросам эксплуатации и технического обслуживания поставляемого имущества, предлагает услуги по послепродажному сервисному обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".