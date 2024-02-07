Войти
ТАСС

"Главкосмос" принимает заявки на пусковые услуги в 2025 году

369
0
0
Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) зарезервировало все пусковые возможности на 2024 год, на данный момент предприятие принимает заявки на запуски в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Главкосмоса" Илья Тарасенко.

"Наша компания сохраняет динамику в сфере доставки коммерческих полезных нагрузок на орбиту. Так, все пусковые возможности на 2024 год уже зарезервированы, в настоящее время мы принимаем заявки на коммерческие запуски полезных нагрузок на 2025 год", - заявил Тарасенко на полях выставки World Defense Show в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По его словам, предприятие, выступающее в качестве внешнеэкономического оператора Роскосмоса, сейчас активно развивает и укрепляет связи с зарубежными частными и государственными структурами, осуществляющими космическую деятельность. Так, на World Defense Show представляется весь спектр оказываемых "Главкосмосом" услуг.

"В фокусе нашего внимания находятся такие направления сотрудничества, как создание космических аппаратов различного назначения и многоспутниковых орбитальных группировок на базе российских спутниковых платформ, предоставление пусковых услуг, куда также можно отнести реализацию коммерческих миссий по запуску целевых и попутных полезных нагрузок, предоставление данных дистанционного зондирования Земли, получаемых с российских спутников, продвижение российских образовательных программ в космической сфере", - добавил гендиректор "Главкосмоса".

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
02.06.2021
От "Арматы" до "вежливой" неваляшки. Какие игрушки для детей делают оборонные заводы РФ
22.04.2020
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
13.11.2019
Россия ведет переговоры с Египтом по вопросу отправки гражданина этой страны в космос - Рогозин
15.04.2019
Рогозин: все проектируемые в России новые ракеты задумываются как многоразовые
25.12.2015
Ту-204-300 - импортозамещение класса VIP
19.06.2015
Россия будет сотрудничать с Саудовской Аравией в исследовании космоса
15.03.2007
С космодрома Байконур возобновляются старты ракет-носителей "Днепр" - Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.02 11:06
  • 59061
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 11:06
  • 1
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 05:38
  • 2
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ
  • 06.02 17:16
  • 1
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 15:28
  • 6
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 06.02 11:03
  • 4
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 06.02 04:34
  • 1
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)