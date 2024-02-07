"Главкосмос" принимает заявки на пусковые услуги в 2025 году

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) зарезервировало все пусковые возможности на 2024 год, на данный момент предприятие принимает заявки на запуски в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Главкосмоса" Илья Тарасенко.

"Наша компания сохраняет динамику в сфере доставки коммерческих полезных нагрузок на орбиту. Так, все пусковые возможности на 2024 год уже зарезервированы, в настоящее время мы принимаем заявки на коммерческие запуски полезных нагрузок на 2025 год", - заявил Тарасенко на полях выставки World Defense Show в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

По его словам, предприятие, выступающее в качестве внешнеэкономического оператора Роскосмоса, сейчас активно развивает и укрепляет связи с зарубежными частными и государственными структурами, осуществляющими космическую деятельность. Так, на World Defense Show представляется весь спектр оказываемых "Главкосмосом" услуг.

"В фокусе нашего внимания находятся такие направления сотрудничества, как создание космических аппаратов различного назначения и многоспутниковых орбитальных группировок на базе российских спутниковых платформ, предоставление пусковых услуг, куда также можно отнести реализацию коммерческих миссий по запуску целевых и попутных полезных нагрузок, предоставление данных дистанционного зондирования Земли, получаемых с российских спутников, продвижение российских образовательных программ в космической сфере", - добавил гендиректор "Главкосмоса".

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.