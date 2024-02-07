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Военное обозрение

Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Созданный компанией SkyLab UA, специализирующейся на разработке беспилотных аппаратов, новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 недавно протестировали военнослужащие ВСУ. Дрон, способный нести на борту до шести килограммов полезной нагрузки, может преодолевать расстояние до десяти километров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему беспилотник назван «стратегическим», чиновник не пояснил, но заявил, что дрон снабжен системой управления повышенной точности и слабо подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Силы обороны уже опробовали Shoolika mk6 и дали свой фидбек: дрон важен для тактических операций, особенно в ночное время

- утверждает Федоров.

Он пояснил, что указанные преимущества обеспечиваются высококачественными ночными визуальными системами.

По словам министра, в данное время дрон проходит кодификацию в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Федоров сообщил, что инженеры компании-разработчика планируют усовершенствовать систему искусственного интеллекта, чтобы аппарат мог действовать в автономном режиме. Кроме того, для корректировки воздушных ударов модернизации подвергнут установленные на БПЛА камеры.

Ранее украинский министр обращался к гражданам страны с призывом подключиться к сборке FPV-беспилотников в домашних условиях. Это уже происходит в рамках проекта «Народный дрон».

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