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ЦАМТО

Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье перешел на работу в две смены

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Ремонт БМП-2
Ремонт и модернизация боевых машин пехоты БМП-2 на ОАО «103 бронетанковый ремонтный завод» (предприятие с 2014 года входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»). Атамановка (Забайкальский край), сентябрь 2012 года.
Источник изображения: Алексей Абраменко / darkbear-ru.livejournal.com

ЦАМТО, 6 февраля. Бронетанковый ремонтный завод в Приамурье переходит на двухсменный режим работы для непрерывного производственного цикла, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правительство региона.

"В настоящее время предприятие переходит на двухсменный режим работы, который позволит не останавливать производственный цикл", – говорится в сообщении.

В связи с этим власти Приамурья решают кадровый вопрос на предприятии. На сегодняшний день здесь открыто 115 вакансий. Поиском и оформлением новых сотрудников занимается центр занятости населения области. Глава региона Василий Орлов рекомендовал обратить внимание на условия труда на заводе.

"В прошлом году была проведена масштабная работа, благодаря которой практически вдвое выросла зарплата работников. Однако этого недостаточно. Для того, чтобы на предприятии сформировался хороший, устоявшийся коллектив, люди не уходили, нужно обратить внимание на условия труда. Сотрудникам должно быть комфортно на своих рабочих местах", – сказал губернатор.

Власти области передали заводу 29 квартир в Белогорске и Возжаевке на 110 человек, из них сейчас заселено 22 квартиры. Их отремонтировали, купили мебель и бытовую технику.

Кроме того, в марте бронетанковый завод планирует участвовать в фестивале профессий в рамках международной выставки-форума "Россия".

"Сейчас вместе с руководством завода отрабатываем сценарий презентации. Благодаря участию в таком масштабном фестивале профессий мы сможем привлечь сотрудников со всей страны для работы на предприятии", – сообщила начальник управления занятости населения области Елена Дуленова.

Также власти региона помогают предприятию готовить документы для закупки оборудования и компенсации затрат по госпрограммам. В планах – включить завод в ТОР "Патриотическая".

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Страны
Россия
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