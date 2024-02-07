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Военное обозрение

Командующий Силами обороны Эстонии: Россия произвела больше боеприпасов, чем ожидалось

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Источник изображения: topwar.ru

Стратегия США и их союзников взять Россию измором, очевидно, полностью провалилась. При этом данный факт не отрицают даже на Западе.

Так, в своем недавнем интервью агентству Bloomberg командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем признался, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагали на Западе.

За последние шесть месяцев это стало ясно

- подчеркнул эстонский военный.

Стоит отметить, что в первый год российской СВО, украинские и западные чиновники нередко говорили о проблемах в ВС РФ с боеприпасами. Последние якобы должны были вот-вот закончиться.

Здесь сразу вспоминается, как в украинском Минобороны и ГУР считали количество оставшихся в распоряжении ВС РФ ракет после каждого нашего удара по военным объектам ВСУ.

Теперь и киевские власти сетуют на то, что Россия очень быстро восполняет свои запасы боеприпасов. В то же время проблема в виде снарядного голода возникла именно у ВСУ. На данный момент реальность такова, что западный ВПК неспособен обеспечить украинскую армию обещанным количеством боеприпасов.

Так, ранее сообщалось, что вместо 1 млн снарядов, которые западные партнеры Киева должны были передать до начала марта, вероятно будет поставлено не более 600 тыс. В связи с этим командование ВСУ даже рассматривает вариант с массовым производством дронов-камикадзе.

Впрочем, и это для украинских властей крайне проблематично, в том числе и по причине регулярных и весьма результативных ударов ВС РФ по предприятиям ВПК противника в глубоком тылу.

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Страны
Россия
США
Украина
Эстония
Компании
Минoбороны РФ
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