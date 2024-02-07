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Стратегия США и их союзников взять Россию измором, очевидно, полностью провалилась. При этом данный факт не отрицают даже на Западе.
Так, в своем недавнем интервью агентству Bloomberg командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем признался, что Россия способна производить во много раз больше боеприпасов, чем предполагали на Западе.
- подчеркнул эстонский военный.
Стоит отметить, что в первый год российской СВО, украинские и западные чиновники нередко говорили о проблемах в ВС РФ с боеприпасами. Последние якобы должны были вот-вот закончиться.
Здесь сразу вспоминается, как в украинском Минобороны и ГУР считали количество оставшихся в распоряжении ВС РФ ракет после каждого нашего удара по военным объектам ВСУ.
Теперь и киевские власти сетуют на то, что Россия очень быстро восполняет свои запасы боеприпасов. В то же время проблема в виде снарядного голода возникла именно у ВСУ. На данный момент реальность такова, что западный ВПК неспособен обеспечить украинскую армию обещанным количеством боеприпасов.
Так, ранее сообщалось, что вместо 1 млн снарядов, которые западные партнеры Киева должны были передать до начала марта, вероятно будет поставлено не более 600 тыс. В связи с этим командование ВСУ даже рассматривает вариант с массовым производством дронов-камикадзе.
Впрочем, и это для украинских властей крайне проблематично, в том числе и по причине регулярных и весьма результативных ударов ВС РФ по предприятиям ВПК противника в глубоком тылу.