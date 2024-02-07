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РИА Новости

Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии

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Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира.
Источник изображения: © РИА Новости / Вячеслав Попов

Зурабишвили назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в абхазской Очамчире

ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "угрозой стратегической перспективе Черного моря" планы открыть пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчире в Абхазии.

В октябре абхазский президент Аслан Бжания заявил, что в Очамчире появится пункт постоянного базирования ВМФ России, соответствующее соглашение уже подписано.

"Планы России по превращению порта Очамчиры в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым - созданию угрозы стратегической перспективе Черного моря", - заявила Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным докладом.

Нынешний отчет Зурабишвили в парламенте - последний на посту президента, срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Она не единожды высказывалась в антироссийском ключе. При этом официальный Тбилиси отказался присоединяться к антироссийским санкциям и одобрил возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
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