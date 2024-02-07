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ЦАМТО

МВД Перу перезапустит процедуру закупки транспортного самолета после отказа от украинского Ан-178

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Серийный Ан-178
Серийный Ан-178.
Источник изображения: Антонов

ЦАМТО, 6 февраля. МВД Перу приняло решение возобновить оценку предложений по приобретению транспортного самолета для Полицейского авиационного управления (DIRAVPOL) после отказа от закупки украинского Ан-178.

Как сообщает Infodefensa.com, согласно Стратегическому плану Национальной полиции Перу до 2030 года, DIRAVPOL должно иметь в эксплуатации, как минимум, два тяжелых самолета для перевозки пассажиров и грузов, а также два многоцелевых самолета меньшей грузоподъемности.

МВД Перу рассчитывало приобрести Ан-178 у государственного концерна "Укроборонпром" в лице компании "Спецтехноэкспорт". Контракт на сумму около 64 млн. долл. был подписан 23 октября 2019 года между МВД Перу и украинской государственной компанией "Спецтехноэкспорт".

Поскольку самолет не был поставлен в установленные сроки, МВД Перу приступило к процедуре расторжения договора.

Со стороны ЦАМТО напомним, что практически никто из военных аналитиков не верил в исполнение контракта изначально, утверждая, что украинская сторона преднамеренно дезинформировала МВД Перу в своей способности заменить российские комплектующие в конструкции Ан-178 собственными или иностранными аналогами.

Таким образом, МВД Перу повторно инициировало проект закупки нового самолета. Однако пока процесс застопорился, поскольку вызвал вопросы со стороны Генерального контролера Республики. Причиной возражений стало то, что правительство пока не классифицировало покупку самолета, как представляющую национальный интерес, соответствующим высшим указом.

Для недопущения повторения вышеописанной ситуации, в МВД было принято решение реформировать оценочный комитет, который будет отвечать за сравнительный анализ предложений в рамках проекта государственных инвестиций "Приобретение дополнительного самолета для Национальной полиции Перу".

Ан-178 – украинский ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158 (модификации Ан-148) грузоподъемностью 18 т. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. ГП "Антонов" произвело два экземпляра самолета, включая опытную машину для статических испытаний.

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Страны
Перу
Продукция
Ан-12
Ан-148
Ан-158
Ан-178
Компании
Укроборонпром
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