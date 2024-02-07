"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала

ЦАМТО, 6 февраля. "Обуховский завод" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала в радиусе 100 км, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя завода.

Опытный образец нового беспилотника впервые представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, который проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля.

"Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащен самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета. Основное назначение "Настасьи" – ретрансляции сигнала. Радиус действия БЛА при этом составляет 100 км", – сообщил представитель завода. Он уточнил, что дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полета аппарата достигает 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями: четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и еще один над крылом для крейсерского полета по-самолетному.

Представитель завода уточнил, что вся электроника дрона полностью отечественного производства. По его словам, "на сегодняшний день БЛА прошел цикл испытаний на полигонах".