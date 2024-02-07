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ТАСС

Испытания мини-ракеты для экспортного "Панциря" завершатся в 2024 году

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Макет ЗРПК "Панцирь-С1М"
Макет ЗРПК "Панцирь-С1М".
Источник изображения: © "Рособоронэкспорт"

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что малогабаритная ракета предназначена для борьбы с беспилотниками

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Малогабаритная ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1М", предназначенная для борьбы с беспилотниками, завершит испытания в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

"Для того, чтобы увеличить производительность комплекса с учетом новых угроз в виде массового применения беспилотников, была разработана малогабаритная ракета для поражения такого типа целей. Идут испытания, они завершатся в этом году", - рассказали в холдинге.

Там отметили, что комплексы семейства "Панцирь" получили мировое признание как эффективные средства ПВО. "Достаточно большое количество мировых компаний-разработчиков вооружений пытаются повторить концептуально российский комплекс. "Панцирь" как эволюция "Тунгуски" фактически открыл новый подкласс систем ПВО - зенитный ракетно-пушечный комплекс, в котором на одной боевой машине смонтированы не только средства обнаружения, целеуказания и зенитные ракеты, но и крупнокалиберное пушечное вооружение", - уточнили в "Высокоточных комплексах".

На выставке World Defense Show, в частности, представлены такие новинки, как турецкий ЗРПК NHS и китайский SWS2. Обе машины по своей идеологии являются аналогами российского "Панциря": смонтированы на колесном шасси, вооружены пушками и зенитными ракетами, имеют собственные средства обнаружения и наведения. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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