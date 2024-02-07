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ТАСС

"Алмаз-Антей" продемонстрировал в Эр-Рияде станцию наблюдения космических объектов "Сула"

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РЛС "Сула"
РЛС "Сула".
Источник изображения: © Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"

Командно-вычислительный пункт выполнен в быстровозводимом модуле, который обеспечивает размещение всех необходимых вычислительных средств, работу и жизнеобеспечение дежурной смены и обслуживающего персонала

ЭР-РИЯД, 6 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил динамическую модель специализированной радиолокационной станции (РЛС) наблюдения космических объектов "Сула" на Международной оборонной выставке World Defense Show-2024, которая пройдет в Эр-Рияде, передает корреспондент ТАСС.

Согласно презентации на выставке, командно-вычислительный пункт выполнен в быстровозводимом модуле, который обеспечивает размещение всех необходимых вычислительных средств, работу и жизнеобеспечение дежурной смены и обслуживающего персонала. Антенное устройство РЛС в свою очередь построено по технологии модульных цифровых антенных решеток с полным поляризационным базисом, что дает высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность.

"Сула" обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю. Дальность обнаружения объекта с эффективной площадью рассеяния 10 кв. м составляет 6 тыс. км, а на расстоянии 1,5 тыс. км будет обнаружен объект с размерами всего 10 см.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

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