Глава МАГАТЭ проведет переговоры в Москве

Рафаэль Гросси отметил, что будет в России на следующей неделе

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправляется в Россию, чтобы на следующей неделе провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил в эфире радиостанции RFI.

"Необходим диалог. Поэтому на следующей неделе я буду в России, чтобы осуществлять этот диалог", - сказал он, не уточнив, на каком уровне будут вестись переговоры.

В то же время, он сообщил, что фактически в Россию он прибывает уже в 7 февраля с четвертой по счету инспекцией на территорию ЗАЭС, которая находится на территории, по итогам референдума сентября 2022 года вошедшей в состав РФ. В ходе интервью Гросси отметил, что присутствие сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС "не было простым", а "вопросы получения доступа являются постоянным вызовом". В то же время, по его словам, между МАГАТЭ и российской администрацией ЗАЭС "поддерживается статус-кво" и "профессионально-корректные отношения".

"Сейчас наступил период относительного затишья, - сказал он, отметив, что сотрудники МАГАТЭ ранее фиксировали прямые нападения на атомную станцию, однако не уточнил, кем они были предприняты. - Однако мы сохраняем абсолютную бдительность, потому что в любой момент могут случиться проблемы. Ситуация остается очень хрупкой. Важно продолжать дипломатию и технический подход".

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудил его предстоящий визит на Запорожскую АЭС. По его словам, глава международной организации в середине февраля должен прибыть в Москву после инспекции ЗАЭС.

Сам Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. В агентстве также сообщили, что перед поездкой на ЗАЭС Гросси проведет во вторник переговоры на высоком уровне в Киеве.