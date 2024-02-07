"Алмаз-Антей" разработал дрон для ретрансляции сигнала

"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Обуховский завод" (входит в концерн "Алмаз-Антей") разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", который может обеспечивать ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров, рассказал РИА Новости представитель завода.

Опытный образец нового беспилотника впервые представлен на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024, который проходит в "Крокус Экспо" 6-7 февраля.

"Создан опытный образец дрона-конвертоплана "Настасья", который имеет возможность вертикального взлета и посадки, как квадрокоптер, и при этом оснащён самолетным крылом для повышения скорости и дальности полёта. Основное назначение "Настасьи" - ретрансляции сигнала. Радиус действия БПЛА при этом составляет 100 км", - сообщил представитель завода. Он уточнил, что дрон может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения. Максимальная скорость полёта аппарата достигает 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями: четыре на штангах, как у квадрокоптера, для вертикальных взлета и посадки, и ещё один над крылом для крейсерского полёта по-самолетному.

Представитель завода уточнил, что вся электроника дрона полностью отечественного производства. По его словам, "на сегодняшний день БПЛА прошёл цикл испытаний на полигонах".