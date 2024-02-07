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ТАСС

Российские Ил-38 провели тренировку по поиску подлодок

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Тарасенков

Маневры проводились над акваторией Охотского моря

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Российские противолодочные самолеты Ил-38 провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Охотского моря, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Охотского моря. В ходе выполнения полетов экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением современных радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения", - говорится в сообщении.

Также экипажи отработали алгоритм действий по условному сбрасыванию гидроакустических буев. Командиры экипажей Ил-38 выполнили контрольные полетные задания на получение допуска к пилотированию в сложных метеоусловиях в дневное время суток. В полетах было задействовано два самолета Ил-38. 

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