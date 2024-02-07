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ТАСС

Самолеты Ту-142МЗ ТОФ выполнили поиск субмарин условного противника над Охотским морем

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Дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (б/н "53 черный"). Первый полет после ремонта
Дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (б/н "53 черный"). Первый полет после ремонта.
Источник изображения: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Полеты продлились более шести часов, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили поиск подводных лодок условного противника над Охотским морем, сообщили в пресс-службе флота.

"Пара Ту-142МЗ взлетела с одного из аэродромов морской авиации в Камчатском крае после получения полетного задания. В ходе проведения полетов экипажи Ту-142МЗ осуществили поиск подводных лодок условного противника с использованием специальных штатных средств обнаружения", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что полеты продлились более шести часов. После выполнения поставленных задач и передачи полученных данных на пункт управления Ту-142МЗ вернулись на аэродром базирования.

Следующим этапом летной подготовки станут полеты на максимальную дальность, добавили в пресс-службе ТОФ. 

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Ту-142
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ТОФ
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