Самолеты Ту-142МЗ ТОФ выполнили поиск субмарин условного противника над Охотским морем

Полеты продлились более шести часов, сообщили в пресс-службе флота

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили поиск подводных лодок условного противника над Охотским морем, сообщили в пресс-службе флота.

"Пара Ту-142МЗ взлетела с одного из аэродромов морской авиации в Камчатском крае после получения полетного задания. В ходе проведения полетов экипажи Ту-142МЗ осуществили поиск подводных лодок условного противника с использованием специальных штатных средств обнаружения", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что полеты продлились более шести часов. После выполнения поставленных задач и передачи полученных данных на пункт управления Ту-142МЗ вернулись на аэродром базирования.

Следующим этапом летной подготовки станут полеты на максимальную дальность, добавили в пресс-службе ТОФ.